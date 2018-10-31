Лондон, 31 октября. Лондон пытается выстроить международный антироссийский фронт, заменяя объективную реальность голословными обвинениями, заявил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

Пресс-секретарь напомнил, что британские власти заняли «безответственную позицию» при расследовании «дела Скрипалей», без объяснения отказавшись от взаимодействия с Россией «в расследовании отравления двух российских граждан на британской земле». По его словам, это говорит о том, что «консервативному правительству есть что скрывать, раз оно боится открытого и честного сотрудничества».

«Это объективная реальность, которую Лондон уже долгое время пытается подменить эмоциональными призывами и голословными обвинениями, стремясь на этой основе выстроить международный антироссийский фронт», — подчеркнул он.

Представитель российского посольства добавил, что расследования инцидента в Солсбери ведется непрозрачно, а обстоятельства дела засекречены. При этом он подчеркнул, что российская сторона отвергает заявление премьера Британии Терезы Мэй о том, что Россия несет ответственность за «применение химического оружия в Соединенном Королевстве».

«Инцидент в Солсбери — пример того, как Великобритания пренебрегает нормами международного права, в том числе специально предназначенными для применения в подобных спорных ситуациях», — добавил он.

В начале марта в британском Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия. Инцидент вызвал международный скандал, сообщал Ридус. Великобритания мгновенно обвинила в случившемся Москву, не предоставив каких-либо доказательств своей позиции. Российская сторона опровергает все обвинения.

В середине октября британский посол в России Лори Бристоу заявил, что Лондон не предоставит Москве данные о ходе расследования «дела Скрипалей», пока Россия не ответит на вопросы, заданные британской стороной в марте, сообщала «Газета.ру». Лондон официально отказал Следственному комитету РФ в сотрудничестве по расследованию инцидента.