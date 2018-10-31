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СМИ рассказали о личности пострадавшей от насилия уфимских полицейских

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СМИ рассказали о личности пострадавшей от насилия уфимских полицейских

Уфа, 31 октября. Девушка-дознаватель, ставшая жертвой надругательства троих полицейских в Башкирии, оказалась дочерью начальника силового подразделения регионального МВД. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Как сообщил в эту среду Следственный комитет, по делу об изнасиловании 23-летней девушки в Уфе были задержаны трое сотрудников местных правоохранительных органов. Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 30 октября.

Сейчас для проведения ряда следственных проверок в Уфу прибыли московские специалисты главка собственной безопасности МВД РФ. Подозреваемые, в случае подтверждения их вины, будут привлечены к ответственности, а также, вероятно, уволены из рядов правоохранительных органов.

 

Автор: Антон Зарубин
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