Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Российские автомобили Aurus распродали на два года вперед

44
0 Оставить комментарий

Российские автомобили Aurus распродали на два года вперед

Москва, 31 октября. Автомобили российской марки Aurus были предзаказаны на два года вперед. Об этом сообщает гендиректор и совладелец компании Sollers Вадим Швецов.

«Могу вам с гордостью сказать, что ни на 2019 год, ни на 2020 год уже возможности купить автомобиль Aurus нет, потому что мы переподписаны на два года вперед. Это говорит о том, что интерес к этому вызову — производству в России современных автомобилей люксового класса — высок», — сказал Швецов.

Марка Aurus является рыночным названием проекта «Кортеж» ― автомобилей для первых лиц государства. Цена машины начинается от 10 миллионов рублей, в открытую продажу новые машины поступят, как ожидается с 2019 года. В будущем году производство автомобилей составит около 120 машин, из которых примерно 50 будут отправлены главному заказчику – гаражу особого назначения Федеральной службы охраны.

Впервые автомобили данного семейства были представлены публике во время инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая этого года. Кроме того, новинкой заинтересовались главы иностранных государств, в частности – президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое