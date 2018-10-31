Минэнерго и нефтяные компании согласовали меры по стабилизации цен на рынке топлива

Москва, 31 октября. Минэнерго РФ, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ сумели согласовать меры по стабилизации цен на топливном рынке. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

По словам Козака, Минэнерго и ФАС подготовили серию проектов соглашений с поставщиками нефтепродуктов, определяющих цены для различных сегментов российского рынка. Эти меры должны будут стабилизовать обстановку на топливном рынке.

Козак добавил, что все нефтяные компании будут соблюдать заключенное соглашение с сегодняшнего дня. Все юридические формальности должны быть оформлены в течение 24 часов, добавил Козак.

Ранее сообщалось, что Российский топливный союз, представляющий интересы независимых АЗС, выступил против договоров о стабилизации цен на топливо. По словам представителя организации, речь должна идти об экономических рычагах, а не договоренностях.

Напомним, что в этот понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал на рост цен на бензин и поручил провести срочные консультации с нефтяными компаниями. Как пишет «Ридус», он пригрозил нефтяным компаниям запретительными пошлинами на экспорт нефти, если соглашение не будет достигнуто.