Порошенко запретил «маски-шоу»

Киев, 31 октября. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями украинского бизнеса объявил о подписании закона «Маски-шоу, стоп — 2».

Как сообщает телеканал «112 Украина», Порошенко в среду провел встречу с украинскими бизнесменами. Собравшимся он сообщил, что подписал закон «под условным названием «Маски-шоу, стоп-2». Предполагается, что данный закон упростит механизм привлечения к ответственности следователей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов. Речь идет о принятых ими незаконных решений при расследовании дел, которые в последствии отменил суд.

«Говоря простым языком, за неправомерное преследование бизнеса должны с сегодняшнего дня будут нести персональную ответственность, в том числе материальную», — объяснил украинский президент.

Летом этого года, как сообщала «Газета.ру», Порошенко подписал закон о национальной безопасности Украины, который определяет одним из главных национальных интересов Украины членство в Евросоюзе и НАТО.