Сирия: возглавляемая США коалиция отправила бронетехнику из Ирака к сирийской границе
Дамаск, 31 октября. Возглавляемая США коалиция отправила дополнительные силы в сторону иракского города Каим, расположенного на границе с Сирией. Об этом сообщает Twitter-аккаунт, связанный с представителями курдских сил, действующих в северной части Сирии.
Источник опубликовал фотографии, на которых видно передвижение американской бронетехники в Ираке к сирийской границе.
Возглавляемая США коалиция в последнее время активизировала свою активность в Сирии. Федеральное агентство новостей со ссылкой на министерство обороны РФ сообщало, что США провели серию авиаударов в Сирии, используя запрещенные международными конвенциями фосфорные боеприпасы.
В то же время, удары, совершаемые коалицией США в Сирии, имеют низкую эффективность, так как они направлены в первую очередь не против террористических группировок, а сил законного сирийского правительства и мирного населения.
#USA led coalition sent new units toward Qaim and the border with #Syria pics via pic.twitter.com/hm9CSUhd87— Rojava Resistance (@RojavaCudi) October 31, 2018