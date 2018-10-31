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Сирия: возглавляемая США коалиция отправила бронетехнику из Ирака к сирийской границе

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Сирия: возглавляемая США коалиция отправила бронетехнику из Ирака к сирийской границе

Дамаск, 31 октября. Возглавляемая США коалиция отправила дополнительные силы в сторону иракского города Каим, расположенного на границе с Сирией. Об этом сообщает Twitter-аккаунт, связанный с представителями курдских сил, действующих в северной части Сирии.

Источник опубликовал фотографии, на которых видно передвижение американской бронетехники в Ираке к сирийской границе.

Возглавляемая США коалиция в последнее время активизировала свою активность в Сирии. Федеральное агентство новостей со ссылкой на министерство обороны РФ сообщало, что США провели серию авиаударов в Сирии, используя запрещенные международными конвенциями фосфорные боеприпасы.

В то же время, удары, совершаемые коалицией США в Сирии, имеют низкую эффективность, так как они направлены в первую очередь не против террористических группировок, а сил законного сирийского правительства и мирного населения.

 

Автор: Антон Зарубин
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