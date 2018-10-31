Брюссель, 31 октября. НАТО готова продолжать диалог с Россией по вопросу договора РСМД, но также готова принимать эффективные меры для обеспечения безопасности всех союзников. Об этом сообщается в заявлении альянса по итогам Совета Россия-НАТО, который состоялся в среду в Брюсселе.

В заявлении приводятся слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сообщил, что альянс готов «продолжать диалог по этому вопросу с Россией». Однако при этом подчеркивается, что НАТО «привержена принятию эффективных мер по дальнейшему обеспечению безопасности всех союзников».

Столтенберг также заявил, что НАТО сожалеет, что Россия не прислушалась к призывам союзников в транспарентной манере ответить на вопросы по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, считает, что новая российская ракета создает угрозу стратегической стабильности.

Ранее стало известно, что США не намерены далее соблюдать ДРСМД. В Вашингтоне решение объяснили якобы тем, что договор нарушает Москва.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что строго соблюдает свои обязательства по ДРСМД. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что у Москвы есть серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора американцами.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в заявлении российского постпредства при НАТО отмечалось, что в ходе Совета Россия-НАТО Москва напомнила о решающей роли ДРСМД для безопасности в Европе.