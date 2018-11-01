Как избежать роста цен? Эксперты оценили вероятность подорожания бензина в новом году. ФАН-ТВ

Цены на бензин могут вырасти сразу на 7 рублей в начале года. В пресс-центре ТАСС эксперты обсудили возможность избежать подобных изменений в топливной экономике и причины, по которым такие изменения стали реальностью. С 1 января по нефтяникам ударит сразу три показателя: увеличение НДС с 18% до 20%, увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и новая акциза. Естественно, рост налогов скажется на конечной цене для потребителя — цена вырастет сразу на 7 рублей за литр бензина. За НДС к цене прибавится 50 копеек, за НДПИ — 1 рубль, акциза добавит еще 5,5 рублей к конечной стоимости.

«Да, я думаю, поднимется. Даже не обещают, а сто процентов поднимется. Потому что до этого не обещали, а цена на бензин все равно поднялась. И в дальнейшем будет расти, я так думаю. Весной этого года он вырос. Разница где-то рубля 3-4 получилась в среднем. Ощутимо это, конечно, ощутимо», — Станислав Гусев, таксист.

29 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратился к лидерам топливной промышленности с просьбой урегулирования цен на национальном рынке. В противном случае, заявил премьер, будет введен экспортный налог, принуждающий бизнесменов к альтруизму по отношению к внутренней торговле. В настоящее время ведущие топливные компании работают на национальном рынке в убыток, теряя с каждого литра бензина по 2 рубля, но за счет экспорта, где прибыль — 11 рублей, их маржинальность составляет 9 рублей.

«Смысл налогового маневра раньше был какой? Мы повышаем НДПИ, но зато снижаем акцизу. Естественно, в ходе разговоров и реализации вопрос о снижении акцизов как-то исчез, акцизу мы тоже повышаем, но зато мы теперь снижаем экспортную пошлину. Чтобы как можно меньше ценного сырья оставалось в варварской России и как можно больше ценного сырья углеводородного шло на экспорт в цивилизованные страны, ну и в Китай тоже», — Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации.

Эксперты уверяют, что необходимости введения новой акцизы нет, поскольку это является фактическим разрушением экономики — помимо закономерного роста цен на товары и услуги произойдет разорение компаний, которые не экспортируют бензин, кроме того, общий уровень жизни населения упадет. Из 26 тысяч топливных компаний 2/3 осуществляют торговлю только на территории России, проливая 2-3 тонны в сутки. Вступление в силу новой акцизы приведет к разорению этого экономического сегмента.

«После того как у нас резко, более чем в два раза упал курс национальной валюты, мы получили ситуацию, когда у нас бензин оказался самым дешевым в Европе. Многие регионы России получали импортный бензин просто по логистике — у нас огромная территория. И весь импорт прекратился, остался только источник бензина внутри страны. Это уже ухудшило ситуацию с ценами, потому что пришлось возить бензин на большее расстояние, чем раньше. Что получилось в результате? У нас очень резко упало потребление бензина. В настоящее время у нас потребление бензина и дизельного топлива на душу населения в 4 раза ниже, чем в Канаде»,— Рустам Танкаев, генеральный директор компании «ИнфоТЕК-Терминал».

В качестве решения проблемы эксперты предлагают отменить введение акцизы, остановить налоговый маневр (по этому маневру цена на НДПИ очень высока, а налога на экспорт вовсе нет. Таким образом, выгодно экспортировать ресурсы и при этом совершенно невыгодно осуществлять торговлю на внутреннем рынке), отвязать НДПИ от мировых цен.