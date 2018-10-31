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Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в провинции Латакия

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Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в провинции Латакия

Алеппо (Сирия), 31 октября. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в сирийской провинции Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, введенный на всей территории Сирии. За минувшие сутки зафиксирован обстрел населенного пункта Этера в провинции Латакия.

В Центре по примирению также сообщили, что российские офицеры провели две гуманитарные акции: в Акрабе провинции Даръа, в ходе которой выдали 300 продовольственных наборов, и в Телль-Мстабле провинции Алеппо, где мирным жителям передали 450 продовольственных наборов.

Автор: Олеся Волкова
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