Белый дом рассчитывает на устойчивое дипломатическое взаимодействие с РФ

Вашингтон, 31 октября. Руководство США рассчитывает, что американский президент Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ближайшее время смогут встретиться не только в Париже. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Это будет [встреча] в Париже в рамках празднования [100-летия] перемирия [в Первой мировой войне], скорее всего, короткая. [Однако] складывается впечатление, что будут [и] другие благоприятные возможности [для новых двусторонних контактов на высшем уровне]», ― отметил Болтон.

По его словам, Россия и США должны сохранять устойчивое дипломатическое взаимодействие, даже несмотря на внутриполитические споры в самих США. Болтон подчеркнул, что обе страны должны вести дипломатический диалог, даже на фоне политических скандалов в США, имея в виду тему так называемого «российского вмешательства» в выборы в США.

Напомним, что, как ожидается, в Париже пройдет очередная встреча Трампа и Путина. Как пишет «Ридус», президенты встретятся 11 ноября.