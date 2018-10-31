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Болтон заподозрил Китай в копировании российских систем вооружения

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Болтон заподозрил Китай в копировании российских систем вооружения

Вашингтон, 31 октября. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Китай ворует у России военные технологии и пытается делать копии передовых российских систем вооружения.

Болтон напомнил, что Китай покупает у России передовые системы вооружения в рамках военно-технического сотрудничества между странами. Он также выразил уверенность, что Китай ворует российскую интеллектуальную собственность, копируя ранее купленные системы вооружений.

 «Китай делает с российской продукцией то же самое, что делает в отношении многих американских продуктов – они воруют интеллектуальную собственность, копируют, повторяют. И очень скоро они начнут продавать такие же системы вооружений, но по меньшей цене, чем Россия», — заявил Болтон.

Ранее министерство юстиции США обвинило 10 граждан Китая в промышленном шпионаже. По данным ведомства, китайские граждане причастны к взлому компьютерных систем, краже технологий, данных о производстве турбореактивных двухконтурных двигателей для американских и европейских самолетов.

Автор: Артем Никулин
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