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Болтон объяснил, в каком случае Трамп получит Нобелевскую премию мира

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Болтон объяснил, в каком случае Трамп получит Нобелевскую премию мира

Вашингтон, 31 октября. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что глава Белого дома Дональд Трамп будет достоин Нобелевской премии мира в случае, если администрации США удастся достичь денуклеаризации Корейского полуострова. 

Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления в Обществе Александра Гамильтона в Вашингтоне​​​.

«Вы знаете, если мы сможем достичь полной денуклеаризации Северной Кореи в серьезном и постоянном режиме, это будет гигантское достижение и предопределит получение Трампом Нобелевской премии мира», — сказал он.

Отметим, что обладателем Нобелевской премии мира является и предшественник Трампа — Барак Обама. Усилия экс-президента США «в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми» члены Нобелевского комитета сочли достойными.

Напомним, ранее Трамп пообещал показать переписку с лидером КНДР Ким Чен Ыном. 

Автор: Тимур Румянцев
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