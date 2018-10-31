Москва в ходе Совета РФ-НАТО напомнила о решающей роли ДРСМД для безопасности

Брюссель, 31 октября. В ходе Совета Россия-НАТО Москва напомнила о решающей роли Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для безопасности в Европе. Соответствующее заявление было распространено по итогам встречи пресс-службой постоянного представительства РФ при НАТО.

«С российской стороны было отмечено значение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности как фактора поддержания европейской и глобальной стабильности», ― гласит заявление российского постпредства.

Также, по словам российской стороны, в ходе встречи обсуждался ряд актуальных проблем, связанных с необходимостью снизить напряженность между РФ и НАТО, а также избежать возможных опасных инцидентов.

Напомним, что ранее RT сообщало о заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко, который выразил уверенность, что США не выйдут из договора о РСМД.