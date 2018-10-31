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Генсек НАТО заявил о готовности продолжать диалог с Россией по ДРСМД

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Генсек НАТО заявил о готовности продолжать диалог с Россией по ДРСМД

Брюссель, 31 октября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров между РФ и НАТО по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности заявил, что союзники считают соглашение важным для мировой безопасности. Альянс намерен продолжать диалог с Россией по ДРСМД, об этом говорится в заявлении генсека НАТО по итогам встречи.

«Мы все согласны с тем, что договор по РСМД имеет решающее значение для евроатлантической безопасности», — приводит слова Столтенберга «Газета.ru».

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД из-за того, что Москва якобы его нарушает. В Кремле заявили, что РФ хочет получить детальное разъяснение от США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с  помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном поделился мнением, что решение о выходе из ДРСМД в Вашингтоне было принято давно и при попытке урегулирования ситуации будет встречать противодействие.

Автор: Софья Куликова
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