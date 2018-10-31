Немецкий бизнес выступил за тесный диалог между ЕС и Россией

Берлин, 31 октября. Глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что организация призывает поддерживать тесный диалог и более активные контакты между Россией и Евросоюзом.

«В Москве мы будем выступать за более интенсивный диалог и более высокую динамику сближения между ЕС и Россией», — сказал он по случаю предстоящей в четверг встречи президента РФ Владимира Путина с представителями немецкого бизнеса.

Бюхеле выразил надежду, что прошедшие в минувшие месяцы германо-российские встречи на высоком политическом уровне «являются предвестниками нового процесса разрядки».

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал улучшать отношения с Россией.