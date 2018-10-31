Трамп с нетерпением ждет встречи с лидерами G20

Вашингтон, 31 октября. Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с мировыми лидерами на саммите G20. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Госсекретарь США выразил надежду, что на предстоящем саммите лидерам G20 удастся наладить конструктивный диалог по всем актуальным вопросам.

«Я с нетерпением жду его, я знаю, что президент Трамп с нетерпением ждет встречи с его коллегами с каждой из всех этих стран», — сказал Помпео.

Нынешний саммит G20 будет проходить в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Во время саммита состоится встреча президентов РФ и Аргентины Владимира Путина и Маурисио Макри. Кроме того, в рамках саммита президент России может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии.