Совет Россия-НАТО обсудил ситуацию на Украине и в Афганистане

Брюссель, 31 октября. В ходе совета Россия-НАТО, состоявшемся в Брюсселе, стороны обсудили ситуацию на Украине, Афганистане, а также ряд вопросов, связанных с гибридными вызовами, прозрачностью в военной сфере и снижение рисков. Об этом сообщает пресс-служба НАТО по итогам встречи.

Как сообщается, совет Россия-НАТО провел в эту среду заседание в Брюсселе, в котором приняли участие 29 стран-членов блока и РФ. В нем стороны обсудили ряд важных вопросов, включая обстановку на Украине и в Афганистане.

«В духе транспарентности Россия и НАТО провели брифинги по основным учениям. НАТО проинформировала о текущих учениях Trident Juncture 2018, а Россия провела брифинг по учениям «Восток 2018», ― сообщает пресс-служба НАТО.

Кроме того, как сообщает RT, в ходе переговоров Россия напомнила о значении Договора РСМД, о выходе из которого ранее объявили США.