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Независимость Сирии дорого стоила гражданам страны – Асад

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Независимость Сирии дорого стоила гражданам страны – Асад

Дамаск, 31 октября. Население Сирии заплатило высокую цену за то, чтобы сохранить независимость САР, об этом заявил президент республики Башар Асад.

«Мы отстаивали национальные принципы, исходя из интересов нашего народа, в то время как Запад использовал экстремистские идеи для разжигания войны», — заявил глава САР в ходе встречи с руководством Всемирного совета мира и Всемирной федерации демократической молодежи.

Глава государства в приветственной речи отметил важность таких организаций, как ВСМ для сохранения принципов справедливости и мирного сосуществования народов. Асад обвинил западные страны в распространение лжи и разжигании войны в САР.

Глава ВСМ Мария ду Сокорро Гомес Коэльо в ходе выступления сказала, что преступления, совершенные на сирийской земле, разоблачают империалистическую политику западных держав по отношению к суверенным государствам Ближнего Востока. Лидер ВСМ выразила уверенность, что народ Сирии сможет успешно восстановить страну после войны.

Автор: Софья Куликова
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