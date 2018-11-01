Сирия итоги за сутки на 1 ноября 06.00: курды заявили о прекращении операции против ИГ в Дейр-эз-Зоре, САА отбила атаку радикалов в Хаме

Сирия, 1 ноября. Курды заявили о прекращении операции против ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, САА отбила атаку радикалов в Хаме, при взрыве в Идлибе погиб гражданский. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку джихадистов в Хаме, вели обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Исламское государство»1: потеряло двух командиров в Дейр-эз-Зоре, взорвало автомобиль SDF в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Хаме, заключил перемирие с «Национальным фронтом освобождения» в Алеппо.

Курды: потеряли четырех боевиков убитыми и шесть раненными в окрестностях Кобани, перебросили подкрепление в Тель Абъяд, заявили о прекращении операции против ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: атаковали курдов в Алеппо и Ракке.

Провинция Алеппо

В первой половине дня на севере провинции Алеппо продолжались бои между радикальными коалициями «Тахрир аш-Шам» и «Национальный фронт освобождения». Информационное агентство Al-Manar News передавало, что после того, как поселение Кафр Хамра было захвачено террористами подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса, было арестовано несколько мирных жителей, выступавших за прекращение боевых действий. Также, по сведениям информагентства, радикалы «Тахрир аш-Шам» ранили в Кафр Хамре гражданского активиста. Позже джихадисты прекратили боевые действия и заключили перемирие. Об этом писал Twitter-канал (@MasarPressNet).

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@HosengHesen), что ВС Турции открыли огонь по позициям курдских военизированных отрядов в районе населенного пункта Айн аль-Араб. По сведениям Twitter-канала (@AACanli), в результате атак турецкой армии курды потеряли четырех боевиков убитыми и шесть раненными. Позже военный Telegram-канал (@hasansofan) сообщил, что «демократические силы» обстреляли грузовик ВС Турции недалеко от Кобани (Айн аль-Араба).

Провинция Дейр-эз-Зор

Иракские ополченцы «Хашд аш-Шааби» атаковали позиции ИГИЛ1 недалеко от границы между государствами, передавал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SkyNewsArabia_B). По сведениям автора публикации, в результате обстрела было ликвидировано два командира ИГ. Напомним, из-за бездействия со стороны SDF, под контролем которых находится данная часть провинции Дейр-эз-Зор, банды ИГИЛ смогли значительно укрепить свои позиции. В связи с опасностью проникновения террористов в Ирак бойцы «Хашд аш-Шааби» нанесли удары по укрытиям ИГ.

В первой половине дня поступали сообщения о том, что курды продолжают стягивать свои силы в зону боевых действий. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что на данную территорию прибыло около 500 членов SDF. Позже представители «демократических сил» заявили о прекращении операции против ИГИЛ из-за атак позиций курдских военизированных отрядов на севере Сирии со стороны ВС Турции. Данное сообщение опубликовал Twitter-канал (@dersi4m).

Один из источников сообщал в Twitter (@DeirEzzoreNow), что авиация западного альянса нанесла удары по жилым кварталам населенного пункта Аш-Шаафа. В результате атаки был уничтожен автомобиль ИГ.

Провинция Идлиб

В населенном пункте Ар-Рами в южной части провинции Идлиб боевики группировки «Ахрар аш-Шам» атаковали члена «Тахрир аш-Шам», передавало информационное агентство Al-Manar News. В результате столкновения исламист был ранен, также пострадал его сын.

В деревне Жаржаназ детонировало СВУ, писало Al-Manar News. Информации о пострадавших не поступало.

Еще один взрыв прогремел в населенном пункте Ад-Дана. По сведениям местного Twitter-канала (@jisrtv), в результате происшествия погиб гражданский, еще один мирный житель поселения получил ранения.

Военный источник передавал в Telegram (@aheey555), что в окрестностях населенных пунктов Сукейк и Ат-Тамания на юге провинции Идлиб были зафиксированы перестрелки между правительственными войсками САР и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам».

Мирные жители продолжили покидать оккупированные боевиками территории региона через гуманитарный коридор, организованный российскими и сирийскими военнослужащими в районе Абу Духура. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews).

Провинция Ракка

На территории провинции Ракка продолжается принудительная мобилизация мирного населения в Демократические силы Сирии (SDF). Информационное агентство Al-Manar News передавало, что боевики курдских отрядов арестовали несколько человек в северных пригородах административного центра региона. Позже стало известно о задержаниях в населенном пункте Тель Абъяд.

Подконтрольное террористам «Исламского государства» информационное агентство «Аль-Амак» сообщало, что радикальные исламисты взорвали автомобиль Демократических сил Сирии (SDF) в административном центре провинции Ракка. В результате атаки курды потеряли несколько боевиков убитыми и раненными.

Местный источник писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@dersi4m), что турецкая артиллерия обстреляла населенный пункт Тель Абъяд. После атак ВС Турции в поселение начали стягиваться подкрепления SDF, передавал Twitter-канал (@4rj1n).

Провинция Хама

Военный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews), что радикальные исламисты пытались проникнуть на подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории на севере провинции Хама. По сведениям автора публикации, правительственные войска САР успешно отбили атаку джихадистов.

Кроме того, как сообщал местный Twitter-канал (@jisrtv), войска Башара Асада продолжили вести артиллерийский обстрел опорных пунктов террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях города Аль-Латамина.

Ирак

Информационное агентство Al-Manar News передавало, что силы безопасности Ирака обнаружили «спящую ячейку» ИГИЛ в провинции Салах эд-Дин. Бойцы иракской армии уничтожили укрытие радикальных исламистов, а также нейтрализовали четырех членов «Исламского государства».

Операция против боевиков ИГ продолжилась в Мосуле и его окрестностях. Информагентство Iraqi News сообщало, что на территории города был задержан высокопоставленный член террористической организации.

Также бойцы правительственных войск раскрыли «спящую ячейку» ИГИЛ в Багдаде. Информагентство Iraqi News писало, что джихадисты планировали совершить четыре теракта в иракской столице. Силам безопасности удалось уничтожить четырех террористов-смертников, а также схватить более 10 боевиков ИГ.

На окраине поселения Джалавла в северо-восточной части провинции Дияла детонировало самодельное взрывное устройство, передавало информационное агентство Iraqi News. В результате происшествия пострадали два мирных жителя населенного пункта и полицейский. Позже в этой части региона военнослужащие армии Ирака ликвидировали трех членов «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)