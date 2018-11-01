Украинские системы ПВО опасны для пассажирских самолетов ― эксперт

Москва, 1 ноября. Средства ПВО, которые стоят на вооружении Украины, в своем большинстве имеют истекшие сроки испытания, а их использование представляет опасность в первую очередь для пассажирских самолетов, следующих через воздушное пространство Украины. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

С 1 по 4 ноября на Украине должны пройти летно-испытательные учения, в ходе которых будут тестироваться управляемые ракеты для зенитно-ракетных комплексов. На время проведения учений Украина закроет воздушное пространство над Черным морем.

По словам Коротченко, своими действиями Киев создает опасную провокационную ситуацию, так как устаревшие средства ПВО Украины с вышедшими сроками испытаний могут повести себя непредсказуемым образом. Коротченко напомнил, что в данном регионе проходит западная граница РФ и проведение там Украиной учений представляет опасность для российских самолетов.

«Украина опасна, их ПВО сбили во время учений Ту-154 над Черным морем, также они сбили малазийский Boeing. Подобные испытания представляют риск для самолетов, которые следуют в воздушном пространстве Украины», ― заявил Коротченко.

Напомним, что 4 октября 2001 года над Черным морем потерпел крушение самолет Ту-154, совершавший рейс из Тель-Авива в Новосибирск. Следствие установило, что лайнер был сбит зенитной ракетой С-200, выпущенной украинской ПВО во время проводившихся учений. Также летом 2014 года над юго-востоком Украины потерпел крушений лайнер Boeing 777 малазийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек; все они погибли в авиакатастрофе. По данным, приведенным российским Минобороны, ракета установки «Бук», сбившей малазийский Boeing, была отправлена в воинскую часть Украинской СССР в 1986 году. Также сообщалось, что ракетный полк, на вооружении которого числилась данная ракета, привлекался Киевом для участия в военной операции на территории Донбасса.