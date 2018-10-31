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Путин и Трамп смогут в ближайшее время встретиться не только в Париже — Болтон

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Путин и Трамп смогут в ближайшее время встретиться не только в Париже — БолтонВашингтон, 31 октября. В американской администрации считают, что президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин смогут в ближайшее время встретиться не только в Париже, о чем сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, скорее всего, встреча во французской столице будет короткой.

«[Однако] складывается впечатление, что будут [и] другие благоприятные возможности [для новых двусторонних контактов на высшем уровне]», — отметил Болтон во время выступления в американском Обществе имени Александра Гамильтона в Вашингтоне.

Напомним, Путин проведет встречу с американским коллегой 11 ноября в Париже, где пройдут мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил, что главы двух государств обсудят во французской столице выход США из ДРСМД.

Автор: Тимур Румянцев
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