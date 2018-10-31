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Политика

Лукашенко обвинил ЕС в лицемерии по отношению к Белоруссии

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Лукашенко обвинил ЕС в лицемерии по отношению к Белоруссии

Мюнхен, 31 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил европейские страны в лицемерном отношении к Белоруссии. Минск рассчитывает на взаимовыгодное и продуктивное сотрудничество с Европой и нормальные торгово-экономические отношения, об этом глава Белоруссии заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Лукашенко, многие европейские политики запрещают делать шаги на пользу «Белоруссии, читай — России, Украины и так далее». При этом эти же политики предъявляют к странам целый список требований.

«Такое лицемерие сейчас в политике неприемлемо. Какой же реакции вы тогда от нас ждете, от той же России?» – удивился глава Белоруссии.

Белорусский лидер добавил, что именно сложности в экономическом сотрудничестве стран порождают нестабильность, а в конечном итоге ведут к конфликтам.

Автор: Софья Куликова
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