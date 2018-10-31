Десятки тысяч американцев просят Трампа перенести Хеллоуин

Вашингтон, 31 октября. Более 41 тысячи американцев просят власти США перенести праздник Хэллоуин на последнюю субботу октября. На сайте change.org была размещена соответствующая петиция.

Обращение к президенту США Дональду Трампу направила ассоциация, объединяющая производителей различной атрибутики, пользующейся популярностью на Хэллоуин.

Как отмечается в петиции, Хэллоуин — любимый праздник 51% представителей поколения двухтысячных. Авторы указывают на то, что Хэллоуин заслуживает безопасного, продолжительного, непринужденного празднования.

«Зачем втискивать его в два суматошных часа в вечер рабочего дня, когда он заслуживает целого дня?!», — говорится в петиции.

Напомним, ранее психологи рассказали, что человек, надевая костюм нечистой силы, меняет не только свой облик, но и внутреннее состояние, поэтому важно «не заиграться» в новой роли,.