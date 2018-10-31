Сирия новости 31 октября 22.30: курды заявили о прекращении операции против ИГ в Дейр-эз-Зоре, перестрелки между САА и «Ан-Нусрой» в Идлибе

Сирия, 31 октября. Курды заявили о прекращении операции против ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе зафиксированы перестрелки между «Джебхат ан-Нусрой»1 и САА, в Багдаде ликвидировано четыре террориста-смертника. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе.

Курды: обстреляли грузовик ВС Турции в Алеппо, заявили о прекращении операции против ИГ в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: продолжают обстреливать позиции SDF в Алеппо.

Провинция Алеппо

На севере региона продолжаются перестрелки между ВС Турции и курдскими военизированными отрядами. Ранее турецкая армия открыла огонь по позициям Демократических сил Сирии (SDF) в окрестностях населенного пункта Кобани (Айн аль-Араб). В результате атак курды потеряли четырех боевиков убитыми и шесть раненными.

Военный Telegram-канал (@hasansofan) пишет, что «демократические силы» обстреляли грузовик ВС Турции недалеко от Айн аль-Араба.

Провинция Дейр-эз-Зор

Иракские ополченцы «Хашд аш-Шааби» продолжают обстреливать укрытия террористов «Исламского государства»1 в районе Аль-Багуз. Об этом пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@_Caki_).

Одновременно с этим представители Демократических сил Сирии (SDF) заявили о прекращении операции против ИГИЛ1 в этой части провинции Дейр-эз-Зор из-за атак позиций курдских военизированных отрядов на севере Сирии со стороны ВС Турции. Данное сообщение опубликовал Twitter-канал (@dersi4m).

Провинция Идлиб

Военный источник передает в Telegram (@aheey555), что в окрестностях населенных пунктов Сукейк и Ат-Тамания на юге провинции Идлиб зафиксированы перестрелки между правительственными войсками САР и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам».

Мирные жители продолжают покидать оккупированные боевиками территории региона через гуманитарный коридор, организованный российскими и сирийскими военнослужащими в районе Абу Духура. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews).

Ирак

На окраине поселения Джалавла в северо-восточной части провинции Дияла детонировало самодельное взрывное устройство, передает информационное агентство Iraqi News. В результате происшествия пострадали два мирных жителя населенного пункта и полицейский. Позже в этой части региона силы безопасности Ирака ликвидировали трех членов «Исламского государства».

Правительственные силы раскрыли «спящую ячейку» ИГИЛ в Багдаде. Информагентство Iraqi News пишет, что джихадисты планировали совершить четыре теракта в иракской столице. Силам безопасности удалось уничтожить четырех террористов-смертников, а также схватить более 10 боевиков ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)