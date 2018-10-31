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Помпео заявил, что США «ежедневно» обсуждают с ЕС ситуацию с Ираном

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Помпео заявил, что США «ежедневно» обсуждают с ЕС ситуацию с Ираном

Вашингтон, 31 августа. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон каждый день обсуждает с Евросоюзом вопрос санкций против Ирана, однако страны ЕС не поддерживают позицию Соединенных Штатов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном. Кроме того, глава Белого дома пообещал возобновить все санкции против Ирана, а также пригрозил ограничительными мерами всем, кто продолжит сотрудничать с Ираном.

«Они заняли совершенно противоположную позицию с нашей. Но мы разговариваем с ними почти каждый день. Мы работаем с ними, чтобы объяснить положение дел. Пример тому — то, что произошло с Данией, и почему у нас должна быть совершенно другая политика относительно Ирана», — сказал Помпео.

Ранее власти Дании заявили, что подозревает разведку Ирана в организации покушения на лидера сепаратистской группировки «Арабского движения борьбы за освобождение Ахваза», который в настоящее время проживает на территории Дании. Позднее глава МИД Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Копенгаген отзывает своего посла в Иране, а также намерен добиваться введения новых санкций ЕС против Тегерана, передает «Газета.ру».

Автор: Артем Никулин
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