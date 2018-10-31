Опознать за 10 часов: в России запускается свое производство систем ДНК-идентификации

Российские криминалисты, спецслужбы и медицинские лаборатории получат отечественный инструмент для генетической идентификации личности и установления родства. Системы для ДНК-анализа собственной разработки начинает производить «Ниармедик» — первая компания в России, чьи реагенты для молекулярно-генетической идентификации получили международный криминалистический стандарт. Накануне запуска на производстве в Калужской области побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Российский рынок систем ДНК-тестов до сих пор находился под влиянием иностранных производителей, но скоро провести генетическую экспертизу на месте катастрофы, найти преступника, определить родство и решить историческую задачку сможет российское средство. В Обнинске запускается производство реагентов для криминалистического ДНК-анализа X mark+, которое уже готовы взять в работу сотрудники МВД, ФСБ, Минобороны, Минздрава, Следственного комитета и коммерческие медицинские лаборатории.

Закупку оборудования и разработку производства профинансировал Фонд развития промышленности — в 2015 году он вложил в проект компании 202 млн рублей, и сейчас «Ниармедик» готов приступить к производству полного цикла. Отечественным в нем будет все — от синтеза олигонуклеотидов до упаковки и контроля качества. Российская разработка реагентов для генетической идентификации в условиях санкций амбициозно выходит на рынок, который был на 98% заполнен иностранными продуктами, и собирается занять его половину.

«Три года назад мне показалось, что пришло время создавать эту систему, — рассказывает генеральный директор «Ниармедик Плюс» Владимир Нестеренко. — Тогда она еще не была нужна, а сейчас уже нужна. Страны, которые доходят до определенного уровня развития, должны заняться этим. Мы теперь тоже дошли до него».

Международный сертификат ISO 18385 для производств материалов для криминалистики делает российский X mark+ соперником двух американских, одного немецкого и одного китайского аналога, а заодно позволяет строить планы на экспорт.

«В ситуации санкций, экономической войны мы вдруг создаем конкурентоспособный продукт, достойно выступающий на мировом рынке, — говорит ФАН Владимир Слепак, член президиума «Офицеров России», полковник милиции в отставке. — Это делают люди, которые пришли из большой науки, которые уже 30 лет как создали этот бизнес и чувствуют ниши отсутствия продуктов в стране. Такие люди и без санкций работают в правильном направлении».

К зарубежным аналогам у российских спецслужб был ряд вопросов: они выпускаются в жидком виде, при хранении и транспортировке требуют глубокой заморозки, а перед использованием — доведения до комнатной температуры. Если их не использовать целиком, есть риск загрязнить анализ внешними «чужими» ДНК, которые повлияют на результат теста. Российский набор готовится в сухой форме (если заказчик не настаивает на привычном формате), не зависит от температур и дальности перевозки, а сама реакционная смесь разнесена по индивидуальным закрытым пробиркам. Тест-систем такого уровня в России еще не было, говорят эксперты.

За 10 часов с помощью ДНК-анализа по российской системе можно определить отцовство, проверить родство, указать на хозяина улик, опознать жертв катастрофы или определить самозванца, претендующего на именитую фамилию. По подобной технологии за 12 часов был найден подозреваемый в теракте в «Домодедово», результаты таких тестов снимали обвинения с невинно осужденных и спасали от несправедливого заключения подозреваемых. Хранится российский продукт пять лет (против двух-трех лет жизни иностранных аналогов), в каждом наборе содержатся реагенты для 96 тестов, и производители рассчитывают на то, что 15 тысяч наборов в год должны закрыть потребности российского рынка.

«Когда мы одобрили этот заем в 2015 году, мы хорошо понимали, что поддерживаем важный для страны проект, где появится производство, которого никогда не было в России», — считает директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

Коммерческий анализ ДНК стоит 10-15 тысяч рублей, но российское производство способно удешевить его и снизить затраты на работу криминалистов и спецслужб.

«Мы заждались этого продукта, — говорит ФАН Владимир Слепак. — Это уникальный национальный проект, который достоин такого к нему внимания. Импортные аналоги только создавали нам дополнительные затраты, этот же не требует специальных условий хранения и перемещения. Плюс свое сделает логистика поставок внутри России — очевидно, что цена будет более выгодной для конечного потребителя, потому что она полностью контролируется самим производителем. Президент ставит нам задачу борьбы с преступностью. Нужно улучшить раскрываемость, а при этом сокращается штатное расписание и нет инновационных решений, без которых раскрывать преступления невозможно. Вы знаете, что в европейских странах 70% расследований преступлений делается через геномную регистрацию? Кроме этого, создание баз данных ДНК — это мощнейшая профилактика рецидивной преступности, которая у нас весьма высока. И тут у нас появляется такой инструмент для работы правоохранительных органов! Это дает государству новые возможности».

Заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Цыб назвал запуск нового производства способом обеспечить национальную безопасность страны собственными средствами.

Над системами ДНК-идентификации на производстве в Обнинске будут работать 24 человека — столько рабочих мест требуется для обеспечения производства полного цикла. Ученые хотели бы и вовсе исключить человека из этого процесса, но не все механизмы пока удается автоматизировать. Присутствие человека мешает не потому, что это лишняя ставка и расходы, а потому, что при нарушении чистоты в лабораториях чужая ДНК способна попасть в материалы реагентов и изменить результат тестов.

Сотрудники «Ниармедик» рассказывают, как европейские коллеги наших полицейских несколько лет искали таинственного преступника, оставившего свою ДНК в 40 местах. В результате им оказалась сотрудница лаборатории, которая пренебрегала перчатками и занесла свои клетки в десятки анализов. Российское производство максимально защищено от этого человеческого фактора: жесткие требования к технологическому процессу здесь приближены к производству космической электроники и инъекционных материалов.

В ближайшие пять лет конкурентов в России у продукта не появится, уверены создатели ДНК-теста, зато зарубежные покупатели найдутся.