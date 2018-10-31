Убить Хашукджи приказал Эр-Рияд – партия Эрдогана

Анкара, 31 октября. Пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития, лидером которой является президент Турции Тайип Эрдоган, Омер Челик заявил, что убить журналиста Джамаля Хашукджи не могли без приказа Эр-Рияда.

«Убийство Хашукджи не могло быть совершено без приказа высокопоставленных лиц», — приводит слова Челика газета Sabah.

При этом в партии отметили, что воздержатся от преждевременных обвинений, однако не позволят скрыть детали убийства. Также в партии заявили, что у убийц был сообщник на территории Турции.

Ранее генпрокуратура Стамбула сообщила, что Хашукджи стал жертвой спланированного убийства: журналиста задушили сразу после входа в генконсульство Саудовской Аравии, а затем расчленили.

Напомним, журналист Хашукджи известен своей критикой в адрес Эр-Рияда. Мужчина вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября и не вышел. В Эр-Рияде подтвердили причастность к убийству журналиста и пообещали наказать всех виновных. По делу об убийстве арестованы 18 подданных королевства.