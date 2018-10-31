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Украина предупредила о ракетных испытаниях вблизи Крыма

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Украина предупредила о ракетных испытаниях вблизи Крыма

Киев, 31 октября. С 1 по 4 ноября Украина будет проводить испытания управляемых ракет в Херсонской области вблизи Крыма. По словам спикера командования Воздушных сил ВС Дмитрий Струтинский, в связи с этим в данный период времени Украина частично закроет воздушное пространство над Черным морем.

«Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно- ракетным комплексам», — цитирует издание «Украинские новости» слова Струтинского.

С 1 по 4 ноября воздушное пространство над Черным морем будет закрыто из-за ракетных стрельб, добавил он.

Напомним, в августе текущего года на Украине заявили об успешных испытаниях «новой» крылатой ракеты украинского производства.

Автор: Тимур Румянцев
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