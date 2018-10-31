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Додон поблагодарил Россию за подаренные Молдавии грузовики

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Додон поблагодарил Россию за подаренные Молдавии грузовики

Москва, 31 октября. Россия передала в дар Молдавии первую партию автомобилей КамАЗ для нужд страны, о чем сообщил глава республики Игорь Додон. По его словам, председатель российского правительства Дмитрий Медведев уже подписал соответствующее постановление.

На своей странице в социальной сети Facebook Додон написал, что российские грузовики будет обеспечивать качественные услуги по улучшению условий жизни конкретных населенных пунктов Молдавии. Президент страны указал на то, что местные администрации остро нуждаются в этой технике.

Додон напомнил, что еще в июле попросил своего российского коллегу Владимира Путина об автомобилях. Поставка грузовиков Молдавии лишь подтверждает факт того, что достигнутые договоренности продолжают реализовываться на практике, добавил молдавский президент.

Автор: Тимур Румянцев
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