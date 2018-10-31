Прорывная встреча: Додон подвел итоги переговоров с Путиным

Москва, 31 октября. Президент Молдавии Игорь Додон подвел итоги состоявшейся в среду встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, она была «прорывной».

«Это мой второй официальный визит в Россию. — заявил Додон в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману. — Он носит прорывной характер в первую очередь благодаря тем решениям, которые мы сегодня приняли».

Додон уточнил, что граждане Молдовы давно ждали этих решений.

Напомним, ранее Додон рассказал Путину о роли российских миротворцев в Приднестровье. Глава российского государства в свою очередь отметил, что Москва придает огромное значение развитию отношений с Молдавией.