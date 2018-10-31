Роскомнадзор пригласил «Яндекс» и Mail.ru Group на подписание антипиратского меморандума

Москва, 31 октября. Роскомнадзор пригласил «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler и Rutube на церемонию подписания антипиратского меморандума.

«Мы приглашаем к подписанию меморандума «Яндекс», Mail.ru Group, Ramler, Rutube. Из правообладателей мы приглашаем в том числе Ассоциацию «Интернет-видео», холдинг «Газпром-медиа», ВГТРК, Первый канал и Национальную медиагруппу», — заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Представитель РКН добавил, что в настоящий момент итоговая версия меморандума находится на доработке. В ведомстве отмечают, что меморандум может стать инструментом досудебного урегулирования между игроками рынка для защиты интересов правообладателей.

Ранее правообладатели пожаловались в комитет Госдумы по культуре на пиратские ресурсы. По словам председателя комитета Елены Ямпольской, бороться с пиратством на законодательном уровне неэффективно.