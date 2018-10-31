«Оттепели не будет»: эксперты оценили возможные итоги встречи Путина и Трампа

Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин проведет встречу с американским коллегой Дональдом Трампом 11 ноября в Париже, где пройдут мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.

Предыдущая встреча лидеров России и США состоялась в июле в Хельсинки. В ходе встречи главы государств обсудили весь спектр двусторонних отношений, а также достигли договоренностей по некоторым направлениям.

Нынешние отношения между РФ и США находятся на низком уровне. При этом недавно стало известно, что атака беспилотников на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии координировалась американскими военными. Подобных инцидентов не случалось даже во времена холодной войны.

Кроме того, 20 октября Дональд Трамп заявил о намерении разорвать подписанный в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), объяснив свое решение нарушениями со стороны России.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что обвинения США в адрес России о нарушении ДРСМД являются формальным предлогом для выхода Вашингтона из этого соглашения. Кроме того, глава государства отметил, что США сами нарушили договор, разместив пусковые установки системы ПРО в Румынии.

По мнению российских экспертов, решение США о выходе из ДРСМД ставит крест на стратегическом партнерстве между Москвой и Вашингтоном, а также свидетельствует о том, что в ближайшем будущем оттепели в отношениях РФ и США не будет. При этом в дальнейшем отношения РФ и США могут приобрести другой формат, который можно охарактеризовать, как взаимное сдерживание.

Эксперты выразили уверенность, что США продолжат наращивать ядерный потенциал и создавать новые вооружения, чтобы достичь военного превосходства над Россией. Однако Москва сделает все возможное для сохранения баланса сил, передает Infox.ru.