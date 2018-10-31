Замглавы МИД РФ и представитель оппозиции Сирии обсудили запуск конституционного комитета

Москва, 31 октября. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов и представитель руководства «московской платформы» оппозиции Сирии Кадри Джамиль провели переговоры. Как отмечается в сообщении МИД РФ, стороны обсудили задачу скорейшего формирования конституционного комитета.

Согласно приведенным данным, Богданов и Джамиль рассмотрели актуальные аспекты урегулирования кризиса в САР, в том числе задачу скорейшего формирования конституционного комитета в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что конституционный комитет Сирии будет утвержден и начнет работу до конца 2018 года.

Отметим, в работе над новой конституцией Сирии примут участие три комитета, в состав которых вошли представители сирийского правительства, оппозиция и другие политические силы.