Русские и немцы объединились для помощи Донбассу

В Донбассе уже более четырех лет работают представители волонтерской группы «Москва — Донбасс» и Землячества донбассовцев. Сотни людей регулярно получают от них помощь. В этот визит руководитель группы Елена Романенко привезла с собой своих друзей и партнеров по оказанию помощи: представителей немецкого благотворительного фонда «Мост мира — помощь жертвам войны», президента фонда Лиану Килинш и вице-президента Фалько Хартманна.

Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с Еленой Романенко о ее благотворительной деятельности в Донбассе и о трудностях, с которыми она сталкивается.

— Вы работаете в Донбассе достаточно давно, но впервые привозите сюда иностранцев, не так ли?

— Мы начинали как волонтерская группа Землячества донбассовцев, и тогда шла речь только о гуманитарной помощи, которую мы перевозили через границу, в виде вещей, медикаментов, товаров для детей. Это были детские и инвалидные коляски, мебель и прочее.

По мере того, как шла война, менялись методы, формы и масштабы нашей работы. У нас стали появляться волонтеры, помощники, спонсоры не только из России, но и из других стран мира. Речь пошла о помощи международной, ведь практически во всех странах мира есть люди, небезразличные к судьбе народа Донбасса.

Они не могут оказать эту помощь как-то по-другому, потому что банки [с республиками Донбасса] не работают, введены санкции и так далее. Только от сердца к сердцу и из рук в руки. И когда люди видят, что мы помогаем, видят наши фотографии, отчеты, благодарности от тех, кому мы помогли, это растет как снежный ком. Так мы вышли на международный уровень.

Группа «Москва — Донбасс» инициировала проведение в Москве круглого стола по теме «Детям — мирное небо» в рамках международного форума по безопасности. В форуме приняли участие наши международные партнеры: немцы, итальянцы, осетины и другие.

Это уже не просто перевозка гречки и сахара через границу. Мы вывозим детей в детские лагеря, помогаем пострадавшим от обстрелов: в лечении, реабилитации, операциях. На этом круглом столе мы вчерне проговорили проекты, которые иностранцы поддерживают. В первую очередь это два проекта. «Рожденные на войне» — это помощь детям, родившимся в период боевых действий. А второй проект — «Счастливые каникулы» — это экскурсионно-культурная программа и отдых в России детей из обстреливаемых районов.

В этом году по программе уже было вывезено более 150 детей, 67 из них были вывезены по путевкам, которые приобрели немцы. В августе я приезжала в Донбасс, и мы привезли детям подарки от немцев. Наборы первоклассников, спортивный инвентарь, игрушки в детские сады, школы. Самих немцев тогда еще со мной не было, но их помощь уже приходила.

Фонд «Мост мира» уже давно в Донбассе, но их помощь не выходила за пределы Горловки. А теперь мы занимаемся оказанием помощи вместе, и это уже помощь республике.

— Какие у вас планы в дальнейшем?

— Старомихайловка, Степановка, Амвросиевский район, Шахтерский район, школы и детские сады. Мы узнали, что именно там необходимо. Мы все это сводим в единый проект группы «Москва — Донбасс» и фонда «Мост мира», затем координируем его с администрациями как на местах, так и с администрацией главы [Донецкой народной] республики, так как этот проект касается уже целых районов и вообще в целом территории всей республики.

В апреле мы также хотим провести совместно с администрацией республики второй этап круглого стола по теме «Детям — мирное небо». На этот раз проведение круглого стола мы планируем не в Москве, а в Донбассе. Мы рассчитываем, что будут также представители ЛНР и к апрелю будут результаты работы по нашим совместным проектам. Тогда мы покажем и расскажем, что сделали.

— Вопрос к Лиане Килинш: каковы цели вашей организации и в чем заключается помощь, которую вы оказываете?

— Наше объединение уже четыре года помогает людям из зон военных конфликтов. Мы помогаем жителям ДНР и ЛНР, детям и старикам, особенно в прифронтовых областях. Мы помогаем школам, спортивным организациям, детским садам, музыкальным и культурным учреждениям и инвалидам.

Мы помогаем с приобретением учебных пособий, спортивного инвентаря, с частичным восстановлением домов, с бытовой техникой, со всем, что необходимо. Это медикаменты для больниц, оборудование, игрушки, одежда, мебель. Помогали оборудовать бомбоубежища.

— Где вы были во время своего визита и что вас больше всего впечатлило?

— Горловка, Никитовка, Глубокое, Донецк, Набережное, Приморское, Старомихайловка, Луковое, Макеевка, Октябрьский, Амвросиевский и Тельмановский районы. А о впечатлениях сложно говорить. Невозможно передать словами, что видишь. Главное, ради чего мы приехали, — это показать свое соучастие.

— С какими проблемами вы сталкиваетесь в Германии из-за своей деятельности?

— Мы получили различные санкции от банков, у нас нет своей платформы, нам тяжело сделать освещение в СМИ ситуации, которая происходит здесь (в Донбассе. — Прим. ФАН). Мы делали пять запросов в бундестаг, но ответ правительства был: «Мы поддерживаем вашу помощь, но только через Киев».

Мы не могли перечислить деньги на покупку путевок детям. С 2017 года мы находимся под санкциями. Наше правительство оказывает на нас давление, отнимает время под формальными поводами. Нас вызывают в суд. Обвиняют в том, чего мы не совершали. Я дважды была в полиции, трижды — под судом, хотя ничего противозаконного не совершала. И я не знаю, что будет на этот раз. Такое происходит после каждой поездки в Донбасс, когда мы показываем фильм о нашей поездке и том, как люди здесь живут.

Несмотря на это, волонтеры продолжают надеяться, что в Донбассе установится мир и они будут помогать восстановлению региона. Они уверены, что никакие препоны, которые будут у них на пути, не смогут отбить у простых людей желание помогать Донбассу.