Треть россиян может остаться без телевидения с 1 января

Москва, 31 октября. Около 30% телевизоров, используемых в России, не способны принимать цифровой сигнал. В случае отключения аналогового сигнала, которое запланировано на 1 января 2019 года, треть россиян останется без телевидения.

Согласно аналитике, подготовленной по запросу Минпромторга, с «черным экраном» останутся от 16,2 до 33,7 млн телевизоров в стране. Остальные же телезрители подключенные к операторам или используют приставки, позволяющие принимать цифровой сигнал.

В телерадиовещательных компаниях считают, что отключать аналоговый сигнал имеет смысл постепенно в сопровождении с разъяснительной кампанией. Протестировать такой проект перехода на цифровое вещание могут на Тверской области, пишет РБК.

Напомним, в 2009 году была запущена программа «Развитие телерадиовещания», целью которой было перевести телевещание на цифровые рельсы. На реализацию программы было выделено 9 млрд рублей из федерального бюджета. Согласно программе, каждый телезритель должен получить доступ к двум мультиплексам из десяти каналов и к трем радиоканалам.