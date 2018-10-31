Министр по Brexit назвал дату заключения сделки между Великобританией и ЕС

Лондон, 31 октября. Лондон ожидает, что сделка по Brexit между Великобританией и Евросоюзом будет достигнута в течение трех недель. Об этом заявил британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб в письме парламентариям.

«Я буду рад ответить на вопросы комитета после того, как работа над сделкой с ЕС будет завершена. В настоящий момент я полагаю, что 21 ноября будет подходящей датой», — приводит текст письма телеканал Sky News.

Напомним, переговоры Евросоюза и Великобритании по выходу последней из ЕС продолжаются уже больше года и пока не принесли никаких результатов. Выход Великобритании из ЕС назначен на 29 марта 2019 года, при этом условия выхода еще не определены. Открытым остается вопрос о границе Великобритании с Ирландией.

Британцы настаивают на проведении повторного референдума по выходу из ЕС. Петицию о повторном плебисците подписали более миллиона граждан королевства.