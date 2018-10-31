«Объявите войну России»: Клинцевич вступил в перепалку с украинским политологом

Москва, 31 октября. Российский сенатор Франц Клинцевич и украинский политолог Александр Охрименко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» вступили в словесную перепалку.

Сенатора возмутили многочисленные обвинения в адрес РФ со стороны Охрименко.

«Вы же самостоятельная страна. Так объявите войну России, — сказал Клинцевич, обращаясь к оппоненту. — Войну объявите».

В свою очередь, политолог попытался перебить и прервать сенатора. Ведущая программы Ольга Скабеева упрекнула Охрименко в хамстве, отметив, что эксперт специально провоцирует Клинцевича.

Не выдержав неподобающего поведения собеседника, сенатор подошел к нему и дернул Охрименко за бороду.

«Я еще и печень умею прощупать», — сказал Клинцевич политологу.

Ведущая сменила тему беседы, еще раз упрекнув Охрименко в невоспитанности.

Российский сенатор сорвался после слов Охрименко о том, что в республиках Донбасса — ДНР и ЛНР — якобы находятся российские войска. Известно, что участие России в конфликте ограничивается только тем, что она выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса. Российская сторона регулярно призывает Киев и республики Донбасса к прямому диалогу. Однако украинские власти продолжают беспочвенно обвинять Москву в участии в вооруженном конфликте.

Напомним, ранее Клинцевич жестко отреагировал на изъятие Украиной российского судна «Норд».

15 сентября украинский президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина якобы одержала «победу над Россией» и «переиграла» Москву. Клинцевич также дал жесткий ответ.