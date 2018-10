Санкции за убийство: СМИ рассказали, о лицемерии США и Великобритании в мировой политике

В начале марта экс-сотрудник ГРУ и перебежчик Сергей Скрипаль был отравлен в британском городе Солсбери. Он поправился, как и его дочь, которая также пострадала, однако теперь он находится в неизвестном месте с новым лицом и именем.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Sanctions and the Hypocrisy of Washington and London («Санкции и лицемерие Вашингтона и Лондона»), опубликованной порталом Strategic Culture.

Как стало известно, при покушении использовалось редкое вещество нервно-паралитического действия под названием «Новичок». Британское правительство сразу же заявило о причастности Москвы к произошедшему, а через 10 дней выслало из страны 23 российских дипломата.

Примечательно, потребовалось всего 10 дней для того, чтобы британское правительство приняло меры против России, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств. Лондон не только выслал дипломатов, но и отменил все двусторонние контакты на высоком уровне с Москвой и частично заморозил российские государственные активы.

Чуть позже США последовали примеру Великобритании и выслали из страны 60 российских дипломатов. Информационное агентство Reuters чуть позже сообщило, что отравление Скрипалей станет причиной введения дополнительных санкций в отношении Российской Федерации.

Столь быстрое введение экономического давления Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, по-видимому, произошло из-за их высоких моральных принципов, ведь правительства Дональда Трампа и Терезы Мэй были «просто шокированы» тем, что они посчитали международным преступлением.

И вот мы переносимся в настоящее время. Весь мир шокирован убийством журналиста Джамаля Хашукджи, которое произошло после того, как он вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Мужчину больше никто и нигде не видел. В свою очередь в Сети появлялись сообщения о том, что Турция не будет заниматься обнародованием видеозаписей с пытками и убийством Хашукджи, так как не хочет, чтобы мир знал, как их спецслужбы шпионят за дипломатами других стран.

Сначала официальные лица Саудовской Аравии заявили, что Хашукджи просто покинул здание консульства и что они не знают о его местонахождении. Чуть позже в Эр-Рияде заявил, что журналист умер во время кулачного боя в здании консульства. Ну а когда отпираться уже было поздно, саудиты сообщили: Хашукджи был задушен, когда пытался покинуть консульство, чтобы позвать на помощь.

Заявление Саудовской Аравии о «кулачном бое» устроило президента США Дональда Трампа, он даже подчеркивал, что его можно назвать «хорошим первым шагом». Однако уже 23 октября, то есть спустя три недели после «исчезновения» Хашукджи, Соединенные Штаты объявили: Вашингтон «принимает соответствующие меры против Саудовской Аравии». Эти «соответствующие меры» предусматривают отмену виз для тех, кого признают виновными в убийстве журналиста.

Еще чуть позже госсекретарь Майк Помпео, который отправился в Саудовскую Аравию для обсуждения ситуации с Мухаммедом бин Салманом, заявил: «Эти меры не будут последним ответом США на произошедшее. Мы продолжим рассматривать другие способы привлечения виновных к ответственности».

На другой стороне Атлантики еще один выдающийся западный лидер с высокими моральными качествами — канцлер Германии Ангела Меркель заявила: «Дело журналиста Хашукджи, конечно, что-то невероятное. Я сказала лидеру Саудовской Аравии вчера во время телефонного разговора, что нам необходимо уточнить предысторию этого ужасного преступления. В противном случае мы не будем поставлять оружие Саудовской Аравии».

А что же произошло в Вестминстере, лондонском оплоте моральных ценностей?

Спустя три недели после убийства Хашукджи Тереза Мэй заявила, что министр внутренних дел страны отменит визы для подозреваемых в убийстве Хашукджи. Что касается Вашингтона, то объяснить его поведение помогла исполнительный директор компании Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон, которая 25 октября объявила, что «Lockheed сделала продажи иностранным правительствам своей основной целью».

Она отметила, что продажи оружия другим странам выросли с 17% от общего объема продаж в 2013 году до 30% в 2017 году. И Саудовская Аравия сыграла в этом росте ключевую роль, поэтому отношения будут развиваться.

«Саудовская Аравия заявила о своем намерении в ближайшие годы приобрести комплексные системы воздушной и противоракетной обороны, боевые корабли, вертолеты, системы наблюдения и тактические самолеты», — добавила она.

Члены Европарламента проголосовали за «введение эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию», но избирательно праведная премьер-министр Мэй не обратила на это внимания. Что неудивительно, ведь продавать оружие режиму Саудовской Аравии чрезвычайно выгодно и прибыльно. Поэтому она отклонила призыв прекратить продажи в своем собственном парламенте.

Ситуация проста: США и Великобритания полны решимости нанести максимальный ущерб России, и они будут продолжать использовать для этого любые средства. С другой стороны, западные государства намерены и дальше поддерживать диктатуру Саудовской Аравии — независимо от того, насколько ужасающие преступления будут совершаться режимом Эр-Рияда.

Другими словами, они являются настоящими лицемерами.