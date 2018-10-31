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Новым спецпосланником генсека ООН по Сирии назначен норвежский дипломат Педерсен

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Новым спецпосланником генсека ООН по Сирии назначен норвежский дипломат ПедерсенНью-Йорк, 31 октября. Норвежский дипломат Гейр Педерсен назначен на должность специального посланника ООН по Сирии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш одобрил кандидатуру Педерсена на должность спецпосланника по Сирии. Гутерриш направил послание членам Совета Безопасности ООН, в котором уведомил о назначении Гейра Педерсена спецпосланником по Сирии. Гуттериш отметил, что перед назначением Педерсена состоялся ряд консультаций, в том числе с правительством Сирии.

В настоящее время Педерсен является послом Норвегии в Китае. Ранее он занимал должность постоянного представителя Норвегии при ООН. Норвежский дипломат сменит на посту спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру, который ранее заявил, что намерен покинуть должность до конца ноября.

Автор: Артем Никулин
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