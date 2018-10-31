Козак назвал крайний срок подписания соглашения о стабилизации цен на топливо

Москва, 31 октября. Соглашение с нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке будет подписано не позднее 1 ноября, выразил уверенность вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак.

«Индивидуально мы спросим, кто готов подписать и кто, если есть лица, уполномоченные здесь на совещании, должны подписать сегодня, кто готов подписать завтра, — заявил Козак на совещании с нефтяниками. — Завтра все должно быть зафиксировано на бумаге».

Напомним, накануне председатель российского правительства Дмитрий Медведев пообещал поднять пошлины для нефтяников, если члены кабмина на встрече 31 октября не смогут договориться с представителями отрасли о стабилизации цен на бензин.

Розничные цены на бензин заметно растут в России с весны текущего года. В июне Козак связал это явление с подорожанием нефти на внешних рынках.