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Экономика

Козак назвал крайний срок подписания соглашения о стабилизации цен на топливо

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Козак назвал крайний срок подписания соглашения о стабилизации цен на топливо

Москва, 31 октября. Соглашение с нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке будет подписано не позднее 1 ноября, выразил уверенность вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак.

«Индивидуально мы спросим, кто готов подписать и кто, если есть лица, уполномоченные здесь на совещании, должны подписать сегодня, кто готов подписать завтра, — заявил Козак на совещании с нефтяниками. — Завтра все должно быть зафиксировано на бумаге».

Напомним, накануне председатель российского правительства Дмитрий Медведев пообещал поднять пошлины для нефтяников, если члены кабмина на встрече 31 октября не смогут договориться с представителями отрасли о стабилизации цен на бензин. 

Розничные цены на бензин заметно растут в России с весны текущего года. В июне Козак связал это явление с подорожанием нефти на внешних рынках. 

Автор: Тимур Румянцев
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