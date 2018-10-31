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Толпа едва не линчевала педофила-убийцу в Курской области

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Толпа едва не линчевала педофила-убийцу в Курской области

Курск, 31 октября. Жители Железногорска готовы были линчевать подозреваемого в насильственном убийстве первоклассника. Толпа собралась у подъезда подозреваемого и требовала выдать мужчину для народной расправы, сотрудникам ОМОНа пришлось оцепить дом.

Около сотни людей собрались у подъезда 40-летнего жителя Железногорска, толпа скандировала «Убийца!» и призывала правоохранителей выдать подозреваемого, сообщает «Ридус».

Первоклассник пропал 23 октября. После шести дней поисково-спасательной операции тело мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили в овраге за заброшенным домом.

Как сообщает «ФедералПресс», полиция задержала 40-летнего соседа семьи. По версии следствия, мужчина заманил ребенка к себе в квартиру, изнасиловал, а тело вывез за город.

Автор: Софья Куликова
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