Трамп пообещал так или иначе покончить с американским гражданством по рождению

Вашингтон, 31 октября. С получением американского гражданства по праву рождения так или иначе будет покончено, пообещал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По мнению Трампа, гражданство США по праву рождения обходится государству в миллиарды долларов и не является справедливым по отношению к американцам.

«С так называемым гражданством по праву рождения… будет так или иначе покончено. Оно не предусмотрено 14-й поправкой из-за слов «подчиненные юрисдикции оных». Многие правоведы с этим согласны», — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

So-called Birthright Citizenship, which costs our Country billions of dollars and is very unfair to our citizens, will be ended one way or the other. It is not covered by the 14th Amendment because of the words “subject to the jurisdiction thereof.” Many legal scholars agree..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2018

Ранее американский лидер заявил о намерении подписать указ об отмене права для детей нелегальных мигрантов получить американское гражданство на основании того, что они родились на территории Соединенных Штатов. Ранее американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм поддержал идею Трампа и заявил, что намерен внести на рассмотрение в Конгресс соответствующий законопроект.