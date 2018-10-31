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Трамп пообещал так или иначе покончить с американским гражданством по рождению

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Трамп пообещал так или иначе покончить с американским гражданством по рождению

Вашингтон, 31 октября. С получением американского гражданства по праву рождения так или иначе будет покончено, пообещал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По мнению Трампа, гражданство США по праву рождения обходится государству в миллиарды долларов и не является справедливым по отношению к американцам.

«С так называемым гражданством по праву рождения… будет так или иначе покончено. Оно не предусмотрено 14-й поправкой из-за слов «подчиненные юрисдикции оных». Многие правоведы с этим согласны», — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Ранее американский лидер заявил о намерении подписать указ об отмене права для детей нелегальных мигрантов получить американское гражданство на основании того, что они родились на территории Соединенных Штатов. Ранее американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм поддержал идею Трампа и заявил, что намерен внести на рассмотрение в Конгресс соответствующий законопроект.

Автор: Дарья Смолина
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