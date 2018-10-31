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Более 20 миллионов американцев досрочно проголосовали на выборах в США

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Более 20 миллионов американцев досрочно проголосовали на выборах в США

Нью-Йорк, 31 октября. Более 20 миллионов американцев досрочно проголосовали на промежуточных выборах в США. Об этом сообщает газета New York Times.

Промежуточные выборы в США назначены на 6 ноября. Американцы предстоит выбрать 35 сенаторов, 39 губернаторов штатов, а также 435 членов палаты представителей.

«В штатах, которые с наибольшей вероятностью решат исход выборов, в том числе во Флориде, Колорадо и Неваде, проголосовала уже почти четверть электората», — сообщает New York Times.

По данным издания, количество зарегистрированных демократов на участках значительно превышает число республиканцев, так как Демократическая партия тратит больше средств на мобилизацию избирателей.

Стоит отметить, что в США развита система досрочного голосования. Избиратели могут голосовать на участках, а также по почте. При этом досрочная явка может достигать 40% процентов от общего количества избирателей.

Автор: Артем Никулин
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