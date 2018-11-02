День народного единства 4 ноября: как отдыхаем в 2018 году, история праздника, мероприятия, поздравления

День народного единства — праздник достаточно новый, но с давними историческими традициями. Он появился в России в 2005 году, фактически заменив главный советский праздник — 7 ноября, который сегодня является рабочим днем.

День народного единства: как отдыхаем в ноябре 2018 года в России

В 2018 году в России остался последний государственный праздник — День народного единства. В первую неделю ноября в связи с этим праздником россиян ждут трехдневные выходные, за которыми последует сокращенная рабочая неделя.

Напомним, согласно производственному календарю, в ноябре 2018 года в России девять выходных и 21 рабочий день.

Какого числа День народного единства

День народного единства всегда празднуется 4 ноября.

День народного единства — выходной или рабочий день?

Это государственный праздник, который является выходным днем. В этом году праздничная дата приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится и россияне смогут отдохнуть с 3 по 5 ноября.

Суббота, З ноября, — выходной. Воскресенье, 4 ноября, — День народного единства, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, официальный нерабочий праздничный день. Понедельник, 5 ноября, — праздничный выходной день, который появился в результате переноса выходного с четвертого числа.

Из истории праздника День народного единства

Если рассказывать кратко историю этого праздника, то все началось со Смутного времени, которое, как считают историки, было в России с 1598 по 1613 год. Этот период, пришедшийся на смену веков с XVI на XVII, сопровождался стихийными бедствиями, бунтами, гражданской войной, польской интервенцией и другими бедами. Результатом этого стал тяжелейший государственно-политический и социально-экономический кризис, едва не погубивший Россию.

Считается, что проблемы начались, когда после смерти царя Ивана IV (Грозного) на русский престол взошел его сын Федор I Иоаннович. Правил он довольно долго — 14 лет, но сильным властителем не был и потомков не оставил. После его смерти династия Рюриковичей пресеклась.

В 1598 году на русский престол взошел Борис Годунов, представитель знатного и влиятельного боярского рода. Но ему не повезло. Мало того, что во время правления Годунова на Россию обрушились стихийные бедствия и неурожай, его (скорее всего, несправедливо) сочли виновником смерти младшего сына Ивана Грозного — царевича Дмитрия, погибшего в Угличе при загадочных обстоятельствах.

Вскоре стали поговаривать, что, возможно, Дмитрий жив и вот-вот вернется, чтобы занять по праву принадлежащий ему трон. В результате этих слухов возникла сумятица, которой воспользовались различные проходимцы, объявлявшие себя чудесно спасшимся царевичем. Этих самозванцев в русской истории принято называть «Лжедмитриями».

На русском престоле началась настоящая чехарда. Вслед за Годуновыми пришли Лжедмитрий I и Василий Шуйский, потом власть захватила Семибоярщина, затем был польский королевич Владислав, а потом еще два Лжедмитрия. В это время в Москве уже вовсю хозяйничали польские захватчики.

Жизнь россиян в это время была настолько тяжелой, что многие земли обезлюдели и пришли в запустение, люди бежали в леса, ожидая Страшного суда и всеобщей погибели.

Тогда патриарх Гермоген призвал народ встать на защиту Отечества и православной веры и изгнать оккупантов. Эту миссию возложили на себя нижегородский земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Они собрали огромное ополчение, в которое вошли представители всех сословий и народов, живших тогда на территории России.

Взяв в качестве символа считавшуюся чудотворной икону Казанской божией матери, нижегородское ополчение 22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года штурмом взяло московский Китай-город и изгнало польских интервентов из Москвы.

Эта победа стала первым шагом к возрождению российского государства, а икона Казанской божией матери — предметом особого почитания.

В феврале 1613 года Земский собор, в который входили представители всех народов и сословий России, а также многих российских городов, избрал новым царем 16-летнего Михаила Романова. Михаил стал первым самодержцем из династии Романовых, правившей Россией триста лет.

Земский собор 1613 года считается символом окончательной победы над Смутой, торжества православия и национального единства.

Что касается Казанской иконы, то ее стали почитать не только как покровительницу дома Романовых — для этой святыни учредили специальный церковный праздник.

Сын Михаила Романова — царь Алексей Михайлович, правивший в 1645–1676 годах, повелел праздновать 4 ноября как день благодарности пресвятой Богородице за помощь в освобождении России. Этот праздник отмечался до революции 1917 года и сохранился в церковном календаре как День празднования в честь Казанской иконы Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.

Таким образом, нынешний День народного единства, установленный в 2005 году, является законным «наследником» старой русской традиции.

История установления праздника

В начале 2000-х правительство России планировало отменить официальное празднование 7 ноября, которое, несмотря на все переименования и попытки «апгрейда», оставалось в народном сознании связанным с годовщиной Октябрьской революции 1917 года.

Празднику требовалась достойная замена. Тем более что на начало ноября в России приходятся школьные каникулы, когда желательно предоставить родителям побольше возможности провести время со своими детьми-школьниками.

Идея сделать праздничным День народного единства 4 ноября была предложена Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года. Инициатива была поддержана комитетом Госдумы по труду и социальной политике. 27 декабря 2004 года законопроект был принят в третьем чтении, и с 2005 года в России появился новый праздник.

Традиции праздника

В День народного единства в разных городах нашей страны проходят митинги и шествия как различных политических партий, так и общественных объединений. Центром праздника традиционно является Красная площадь, где руководители страны возлагают цветы к памятнику Минину и Пожарскому, а потом проходит грандиозный праздничный концерт. В этом году правительство Москвы одобрило девять заявок на проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства 4 ноября.

В этот день в столице и в других городах проходят праздничные гуляния и десятки различных мероприятий патриотической направленности. В преддверии праздника в школах и детских дошкольных учреждениях проводятся праздничные концерты, чтобы ни один ребенок не остался неохваченным патриотической тематикой. В празднике активно участвуют детские творческие коллективы.

В Петербурге в День народного единства проводится ставший уже традиционным Фестиваль света, сопровождающийся световым шоу и видеоинсталляциями. В этом году фестиваль пройдет у СКК «Петербургский» и в Московском парке Победы.

Особое место праздника — Нижний Новгород — родина Кузьмы Минина. Главные праздничные мероприятия проходят на площади Народного единства, на которой, как и в Москве, стоит памятник Минину и Пожарскому. Там проходит митинг-концерт, традиционно завершающийся праздничным фейерверком.

День народного единства: поздравления в стихах

***

С Днем народного единства

Поздравления звучат,

В мире, дружбе и согласье

Все народы жить хотят.

Всей России пожелаем

Жить единою семьей,

Пусть войны и бед не знает,

Чтобы мир был над страной!

***

С Днем народного единства!

С датой светлой ноября!

Пусть же будет в нашей жизни

Место праздникам, друзья.

Поздравляем! Пусть пребудет

Радость в мире и добро,

А в сердцах и душах наших —

Будет солнечно, тепло!

Счастья всем российским семьям,

И здоровья, и удач.

Пусть в прекрасный день осенний

Песни радости звучат!