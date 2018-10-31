Сильный пожар на территории кирпичного завода в Подмосковье попал на видео
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Москва, 31 октября. Пожар произошел на складе, расположенном на территории Гжельского кирпичного завода в Московской области, о чем стало известно Федеральному агентству новостей.
Причины случившегося на данный момент неизвестны.
ФАН также публикует видео с места событий.
Напомним, ранее сильный пожар произошел на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате ЧП серьезно пострадали два человека.