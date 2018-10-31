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Лавров и глава Совета Европы обсудили кризис в ПАСЕ

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Лавров и глава Совета Европы обсудили кризис в ПАСЕ

Москва, 31 октября. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом. Стороны обсудили кризисную ситуацию в организации. Об этом сообщает официальный сайт МИД РФ.

В МИД подчеркнули, что кризис в Совете Европы порожден нарушением основополагающего принципа устава организации, который обеспечивает равное представление государств в ПАСЕ.

Напомним, что с 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ ограничивают в правах из-за позиции по Крыму. В организации приняли поправку о приостановке права России на голосование в ПАСЕ. В октябре 2018 года Межведомственная комиссия России по делам Совета Европы во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым согласовала план по урегулирования кризиса в ПАСЕ.

Напомним, что Крым стало российским в марте 2014 года в результате референдума, на котором большинство выступили за воссоединение с Россией. 

Автор: Денис Коробейников
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