Лукашенко назвал «игрой» заявление Трампа о выходе из ДРСМД

Мюнхен, 31 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности маловероятен. Глава государства назвал «некой игрой» заявление президента США Дональда Трампа о выходе из ДРСМД.

«Наблюдаю за ним (Дональдом Трампом — ред.), немножко разбираюсь, я уже старый политик, мне кажется, что это некая игра. И мне кажется, что этого никогда не будет», — сообщил Лукашенко в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Лукашенко, выход США из ДРСМД сам по себе ничего не даст. Однако президент считает, что опасность заключается в том, что разговоры на подобные темы вредны.

«Этого Дональд не понимает как молодой политик. И прочие, кто ставит себя в ряд с ним», — добавил президент Белоруссии.

Напомним, Трамп заявил о выходе США из ДРСМД и наращивании ядерного потенциала. В Москве намерены получить более детальный доклад о причинах выхода США из Договора. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что решение о выходе из ДРСМД было принято давно, а любые меры по сохранению Договора будут встречать противодействие со стороны США.