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NASA запустит два грузовых корабля на МКС до конца года

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NASA запустит два грузовых корабля на МКС до конца года

Вашингтон, 31 октября. В ноябре 2018 года к Международной космической станции (МКС) отправится частный грузовик Cygnus, также на 4 декабря запланирован старт грузового корабля Dragon компании SpaceX, об этом сообщил представитель NASA.

Корабль Dragon запустят к МКС на ракете-носителе Flacon 9 с космодрома на мысе Канаверал на юге США. Ориентировочно 15 ноября к МКС отправится грузовой корабль Cygnus, принадлежащий компании Northrop Grumman Innovation Systems, на ракете-носителе Antares.

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-10» отправится к МКС 16 ноября. Запуск «Прогресса» был назначен на октября 2018 года, но из-за аварии «Союза-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» запуск отложили для проверки всех аналогичных ракет.

Автор: Софья Куликова
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