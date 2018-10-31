Жалобы не принимаются: Козак призвал нефтяников обеспечить рынок РФ топливом

Москва, 31 октября. Власти России не принимают заявления нефтяных компаний о потерянных доходах из-за поставок энергоносителей на внутренний рынок. Национальная экономика РФ должна быть обеспечена нефтью и нефтепродуктами в полном объеме, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Он призвал компании обеспечить рынок топливом так, чтобы можно было получать доходы от нефти идущей на экспорт.

«Для того, чтобы получать доходы от экспорта, используя конъюнктуру мирового рынка, нужно обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами», — сказал Козак, участвуя в совещании о мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке.

Вице-премьер обратил внимание на то, что жалобы компаний в данной ситуации неуместны.

«Ссылки на то, что мы недополучаем доходы в связи с поставками на внутренний рынок, не принимаются», — подчеркнул Козак.

Напомним, розничные цены на бензин заметно растут в России с весны текущего года, в июне вице-премьер Дмитрий Козак связал это явление с подорожанием нефти на внешних рынках. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в среду заявил, что Кабмин может ввести заградительные пошлины на нефтепродукты, чтобы стабилизировать цены.