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Россия частично снимает запрет на импорт говядины и свинины из Бразилии с 1 ноября

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Россия частично снимает запрет на импорт говядины и свинины из Бразилии с 1 ноября

Москва, 31 октября. Россельхознадзор снял запрет на импорт говядины и свинины с девяти бразильских предприятий. Он перестанет действовать с 1 ноября. Об этом заявила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

По ее словам, бразильская сторона предоставила гарантии о соответствии условий производства и реализации продукции. Также ведомство получило материалы расследования и информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

«С 1 ноября 2018 года отменяются временные ограничения на поставки продукции с девяти предприятий Бразилии», — подчеркнула Юлия Мелано.

Напомним, что временное ограничение на поставки мяса из Бразилии было введено с 1 декабря 2017 года. Тогда в нем был обнаружен стимулятор роста рактопамин, который запрещен в России. К ноябрю 2017 года Бразилия являлась крупнейшим поставщиком мяса в России: она занимала 52% рынка импортного мяса.

Автор: Денис Коробейников
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